У пікантному корсеті та штанях-кльош: Софія Вергара сяяла на доріжці в Нью-Йорку

51-річна акторка сяяла на доріжці в ефектному чорному аутфіті, який переливався стразами.

Софія Вергара приєдналася до інших зірок першої величини на другій щорічній церемонії вручення премії "Альбі" Фонду Клуні, яка відбулася вчора ввечері у Нью-Йорку.

На доріжку Софія вийшла у чорному корсеті, що підкреслює її гарне декольте та штанях-кльошах. Також у руках вона тримала жакет, який зняла. Її красиве довге волосся було покладене на бік легкими хвилями, вечірній макіяж був зроблений з акцентом на очі та губи, а у вухах виблискували сережки-висячки.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

На зап'ясті Вергара одягла великий браслет, а в неї на пальцях виблискувало кілька каблучок з великим і не дуже дорогим камінням. Нігті акторки були нафарбовані світлим лаком.

На заході сяяли також Джордж Клуні та його дружина Амаль Клуні, які заснували фонд 2016 року для "надання безкоштовної юридичної підтримки жертвам зловживань владою".

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

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