У пікантному міні та пальті з хутром: Лотті Мосс на вечірці

23-річна британська модель та сестра Кейт Мосс – Лотті – дуже любить різні світські тусовки.

Вчора зірка була присутня на презентації The Whiteley у Лондоні. Лотті позувала перед камерами в чорній короткій сукні на тонких бретельках з квітковим малюнком, яка підкреслювала форми дівчини. Вбрання Мосс поєднала із пальтом в такий самий принт і хутряним оздобленням, шкіряними туфлями-човниками на шпильках і чорним манікюром. Її світлі локони були укладені, а на обличчі був макіяж у нюдових відтінках. На руці у дівчини було видно татуювання, а поза, в якій вона постала перед камерами, говорила про її впевненість.

Лотті Мосс / Getty Images

Лотті Мосс часто з'являється на публіці в пікантних аутфітах, а в звичайному житті публікує відверті фото в Instagram. І навіть сміливо показує фото у спідній білизні.

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