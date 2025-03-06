У пікантному топі та без спідньої білизни: Емілі Ратаковскі сходила на бразильський карнавал

Цього року з 28 лютого до 8 березня у Ріо-де-Жанейро відбувається легендарний карнавал, який збирає гостей з усього світу. Багато селебріт теж не можуть пропустити таку яскраву подію.

33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі теж прилетіла до Бразилії, щоб насолодитися видовищним карнавалом у Ріо. У своєму Instagram вона показала свій лук, в якому вирушила дивитися на яскраву танцювальну ходу.

Емілі одягла смарагдове металізоване вбрання, яке складалося з пікантного топу на шнурівці, який ледве прикрив її пишні груди, та асиметричної спідниці, яку вона надягла без нижньої білизни.

instagram.com/EmRata

Свій ефектний образ модель доповнила довгими екстравагантними сережками з мушель мідій та золотими босоніжками зі шнурівкою аж до стегон.

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі сяяла на післяоскарівській вечірці журналу Vanity Fair у Лос-Анджелесі. Перед камерами фотографів вона позувала в "голій" чорній мереживній сукні із спокусливим декольте з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 року бренду Ludovic de Saint Sernin, яку вона доповнила чорними босоніжками та пишним укладанням.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

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