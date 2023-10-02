У пікантному топі та хутряних туфлях: Сара Сампайо сяяла перед камерами фотографів у Парижі

Там відбувся показ жіночої колекції сезону весна-літо 2024 року бренду Stella McCartney. Сара Сампайо приїхала подивитися шоу та була заскочена фотографами.

32-річна екс"ангел" Victoria's Secret була одягнена в червоний топ на тонких бретельках з пікантним вирізом на декольте, спідницю з принтом коня і розсипом паєток і взута в червоні туфлі з хутра. У руках у Сари була маленька хутряна сумка. Дівчина зробила макіяж, підкресливши свою природну красу та одягла золоті сережки-кільця.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Також шоу Stella McCartney приїхали подивитись і сестри Гілтон – Періс та Нікі. Обидві були у сукнях у білизняному стилі. Періс – у білому з мереживним оздобленням та вирізом на декольте, а Нікі – кольору тиффані, асиметричного крою і теж із мереживом. Гостроносі туфлі-човники, клатчі та сонцезахисні окуляри завершували луки світських левиць. А ще вони зробили схожі укладання та макіяжі.

Періс та Нікі Гілтони / Фото: Associated Press

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