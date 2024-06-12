У пікантному топі та коротких шортах: Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці в Італії

Днями на острові Капрі Ліпа сходила на показ бренду Jacquemus осінь-зима 2024-2025 одягнена у пряму сукню блакитного кольору з американською проймою, яку, схоже, носила без бюстгальтера.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

А через кілька днів Дуа зазнімкували папараці за обідом з друзями, вона приїхала до ресторану Lo Scoglio у Нерано на узбережжі Амальфі. Одягнена цього разу 28-річна артистка була у червоний топ із глибоким вирізом, який одягла без білизни, сині джинсові шорти з торочкою та високою талією та взута у чорні балетки. У руках Дуа несла маленьку червону сумку та телефон. А з прикрас на ній були сережки та кольє у вигляді ланцюга, волосся вона зібрала у високий хвіст і одягла сонцезахисні окуляри.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Ліпа прибула до Італії, щоб відсвяткувати 15-річчя модного будинку Jacquemus. У Instagram зірка показала кілька кадрів із вечірки та інших заходів, які вже встигла відвідати.

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