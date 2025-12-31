- Дата публікації
У пікантному топі та окулярах від сонця: Кендалл Дженнер заскочили папараці в Лос-Анджелесі
30-річна модель Кендалл Дженнер потрапила під приціл фотографів на вулицях Лос-Анджелеса.
Дівчина сідала у свій величезний автомобіль, коли її зазнімкували папараці, але Кендалл вдала, що навіть не помітила, що її фотографують.
Модель була одягнена в топ, що підкреслює її декольте, а зверху на ній було сіре болеро, що обтискає фігуру. Волосся вона зібрала в тугий низький пучок, розчесавши його попередньо за проділом і одягла окуляри від сонця, які також затуляли її очі від спалахів фотокамер.
Раніше модель показувала, як вона відпочиває на тропічному острові та позувала на пляжі повністю оголеною.