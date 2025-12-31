У пікантному топі та окулярах від сонця: Кендалл Дженнер заскочили папараці в Лос-Анджелесі

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Реклама

Дівчина сідала у свій величезний автомобіль, коли її зазнімкували папараці, але Кендалл вдала, що навіть не помітила, що її фотографують.

Модель була одягнена в топ, що підкреслює її декольте, а зверху на ній було сіре болеро, що обтискає фігуру. Волосся вона зібрала в тугий низький пучок, розчесавши його попередньо за проділом і одягла окуляри від сонця, які також затуляли її очі від спалахів фотокамер.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Раніше модель показувала, як вона відпочиває на тропічному острові та позувала на пляжі повністю оголеною.

Реклама