У пікантному топі та штанах: Емілі Ратаковскі похизувалася образом для світського виходу

Модель Емілі Ратаковські цього року ще не публікувала нових світлин в Instagram.

Це перші знімки, якими дівчина поділилася у новому році та у підписі так і зазначила: "2022". Емілі одягнена в ефектний сріблястий топ із зав'язками з боків та на спині, і з торочками внизу, а також одягнена у чорні штани з низькою талією. Взута зірка в босоніжки на шпильках, в руках тримає сріблястий клатч та телефон, яким і робить знімок.

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На другому знімку Ратаковскі позує у ванній на тлі дзеркала. Можна добре роздивитися її макіяж та зачіску. У мейкапі Емілі зробила акцент на очі та бежеву помаду на губах. Дівчина має дуже ефектний вигляд.

Зазначимо, що після нового року Емілі Ратаковскі на кілька тижнів зникла з Мережі і нічого не публікувала. Але тепер повернулася до підписників із новими знімками.

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