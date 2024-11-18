У пікантному топі та спідниці з розрізом: Айріс Лоу потрапила під приціл папараці на Мангетені

Доньку Джула Лоу заскочили в районі Челсі на Мангетені. Дівчина була одягнена у пікантний топ, що підкреслює її форми та спідницю з високим розрізом. Вона доповнила лук червоним тонким поясом на талії, одягла червоні шкарпетки і взула сріблясті кросівки від Adidas.

Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Айріс мала стильне укладання і насичений макіяж на обличчі, вона підкреслила пишні вії і пухкі губи. Також модель одягла сережки-висячки, каблучку, кілька браслетів на зап'ястя та на плечі у неї висіла сумка.

Раніше ми показували, який пікантний лук обрала Лоу для виходу на червону доріжку, коли відвідала вечірку Vanity Fair.

Айріс Лоу / Фото: Getty Images

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