У пікантному топі та зі "сталевою" сумкою: Ізабель Гулар підкреслила фігуру ефектним вбранням

40-річна бразильська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – полетіла зі своїм нареченим – 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом – святкувати новорічні свята на популярний серед селебріті острів Сент-Барт, звідки щодня публікує фото свої красиві луки.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

На нових фото модель позує у білому костюмі від David Koma, який складається з асиметричного топу та довгої спідниці. Свій ефектний образ Ізабель доповнила "сталевими" аксесуарами – сережками, браслетами різної товщини на обох руках та сумкою-хобо. Волосся дівчина зібрала у високий хвіст.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Гулар у чудовій фізичній формі, яку вона підтримує завдяки регулярним заняттям спортом.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Раніше, нагадаємо, топмодель Ізабель Гулар продемонструвала пікантний образ. Вона одягла сукню без спідньої білизни під нею.

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