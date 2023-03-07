У пікнатній сукні та зі зламаним нігтем: сестра Майлі Сайрус відвідала показ Stella McCartney

23-річна сестра співачки Майлі Сайрус любить епатувати. Виходячи у світське суспільство, зірка обирає такі вбрання, щоб акцентувати увагу на всіх своїх принадах.

Нещодавно Ноа Сайрус стала гостею показу Stella McCartney на Тижні моди у Парижі. Дівчина приїхала на модне шоу в максісукні, що обтискала її фігуру, яку, звісно ж, одягла без бюстгальтера.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Крізь тонку тканину вбрання просвічувалися соски 23-річної акторки. І перед камерами дівчина позувала, вигинаючись так, щоб мати максимально сексуальний вигляд. Ноа розпустила довге чорне волосся, розчесавши його за проділом, зробила макіяж без макіяжу і вибілила брови.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Дивно, що намагаючись виділитися, Сайрус не звернула увагу на свій манікюр. Один її ніготь був зламаний під корінь. Але, мабуть, Ноа думала, що цього ніхто не помітить і тому не пішла до майстра виправити недолік.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на показі Valentino 27-річна акторка Флоренс П'ю привернула увагу фотографів, прийшовши на модне шоу у прозорій спідниці.

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