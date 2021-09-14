У пір'ї, блискітках і великих чорних трусах: дивний образ Ані Рубік на Met Gala 2021

У пір'ї, блискітках і великих чорних трусах: дивний образ Ані Рубік на Met Gala 2021

Останнім часом в вечірніх образах знаменитостей питання форми трусів виходить на перший план.

Вчора в Нью-Йорку, в Метрополітен-музеї, відбувся довгоочікуваний Бал Інституту костюма. Темою цього вечора стала: "В Америці: модний лексикон", тому гості отримали запрошення з відміткою дрес-код: "Американська незалежність".

Аня рубик на Met Gala 2021 / Getty Images

Для виходу модель Аня Рубік вибрала голу сукню-сітку з біло-блакитними пір'ям. Природно, така прозора сукня повністю відкривала спідню білизну і тут на Аню чекала модна невдача. Рубік вдягла чорні, досить широкі труси, які дуже сильно обважнювали силует і невдало візуально розділили фігуру на кілька частин.

Аня Рубік Met Gala 2021 / Associated Press

Тому, якщо вже труси стали невід'ємним елементом вечірнього образу, давайте подивимося, які фасони і кольори вибирали інші знаменитості до своїх голих суконь.

Вдалий вибір фасону і кольору продемонструвала на цьому самому заході Зої Кравіц.

Зої Кравіц / Associated Press

Кендалл Дженнер вдягла на Met Gala телесні труси і теж мала бездоганний вигляд.

Кендалл Дженнер / Associated Press

Дуже ефектно вийшла на іншому заході Меган Фокс в голій сукні і срібних стрінгах.

Меган Фокс і Колсон Бейкер / Associated Press

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