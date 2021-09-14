У пір'ї, блискітках і великих чорних трусах: дивний образ Ані Рубік на Met Gala 2021

Останнім часом в вечірніх образах знаменитостей питання форми трусів виходить на перший план.
Вчора в Нью-Йорку, в Метрополітен-музеї, відбувся довгоочікуваний Бал Інституту костюма. Темою цього вечора стала: "В Америці: модний лексикон", тому гості отримали запрошення з відміткою дрес-код: "Американська незалежність".
Для виходу модель Аня Рубік вибрала голу сукню-сітку з біло-блакитними пір'ям. Природно, така прозора сукня повністю відкривала спідню білизну і тут на Аню чекала модна невдача. Рубік вдягла чорні, досить широкі труси, які дуже сильно обважнювали силует і невдало візуально розділили фігуру на кілька частин.
Тому, якщо вже труси стали невід'ємним елементом вечірнього образу, давайте подивимося, які фасони і кольори вибирали інші знаменитості до своїх голих суконь.
Вдалий вибір фасону і кольору продемонструвала на цьому самому заході Зої Кравіц.
Кендалл Дженнер вдягла на Met Gala телесні труси і теж мала бездоганний вигляд.
Дуже ефектно вийшла на іншому заході Меган Фокс в голій сукні і срібних стрінгах.
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