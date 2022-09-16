У пір'ї та стразах: Сальма Гаєк в ефектній сукні Gucci сяяла на світській вечері

56-річна акторка Сальма Гаєк відвідала вечерю Фонду Керінг "Турбота про жінок", яка відбулася в The Pool на Парк-авеню в Нью-Йорку у четвер увечері.

Сальма сяяла на заході разом із чоловіком – 60-річним Франсуа-Анрі Піно. Ця перша в історії вечеря принесла користь трьом "партнерським організаціям" Kering Foundation, які працюють над наданням підтримки жертвам гендерного насильства — це Національна мережа з викорінення домашнього насильства (NNEDV), Фонд "Міс для жінок" та Глобальний фонд для жінок.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма була співголовою заходу разом із своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Перед камерами зірка з'явилася в блискучій чорній сукні від Gucci з коміром з пір'я і розсипом страз на сукні.

Вечірній образ акторка доповнила приголомшливим кольє з діамантів та оніксу та парою діамантових сережок у вухах.

Сальма Гаєк з чоловіком Франсуа / Фото: Associated Press

Блискуче волосся Сальма зібрала у високу зачіску і одягла чорний обідок на голову. Також вона мала гарний вечірній макіяж, світлий манікюр, на пальцях виблискувало кілька великих каблучок, а в руці Гаєк тримала сумку у вигляді кулі з пір'я.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

60-річний Франсуа був у класичному чорному смокінгу та краватці-метелику і весь час тримав свою дружину за руку.

Сальма Гаєк з чоловіком Франсуа / Фото: Associated Press

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