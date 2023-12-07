У пишній червоній сукні з рюшами: 23-річна Голлі Бейлі сяяла на прем'єрі фільму

Її вбрання мала дуже гламурний вигляд, а доповнила вона його яскравим макіяжем.
Червоний колір став справжнім хітом сезону і багато зірок активно обирають його на світські заходи. Не пройшла повз цього відтінку і 23-річна Голлі Бейлі й з'явилася в ньому на прем'єрі фільму "Барва пурпурова" у Лос-Анджелесі.
На дівчині було вбрання А-силуету з пишною спідницею та атласним топом, який доповнювала бретелька-галтер.
Спідниця сукні була завищеною, багатошаровою та прикрашена невеликими рюшами.
Образ Голлі доповнила сережками з червоним камінням, винною помадою, яка поєднувалася за кольором з її сукны, а також зачіскою з безліччю довгих кісок. Нігті акторка також нафарбувала червоним.
Картина, де знялася дівчина, стала новою екранізацією книжки письменниці Еліс Вокер з однойменною назвою. Фільм розповідає історію афроамериканської дівчини та її сестри, їхнього життя з деспотичним батьком, чоловіком та іншими труднощами життя.
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