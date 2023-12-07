У пишній червоній сукні з рюшами: 23-річна Голлі Бейлі сяяла на прем'єрі фільму

Її вбрання мала дуже гламурний вигляд, а доповнила вона його яскравим макіяжем.

Червоний колір став справжнім хітом сезону і багато зірок активно обирають його на світські заходи. Не пройшла повз цього відтінку і 23-річна Голлі Бейлі й з'явилася в ньому на прем'єрі фільму "Барва пурпурова" у Лос-Анджелесі.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

На дівчині було вбрання А-силуету з пишною спідницею та атласним топом, який доповнювала бретелька-галтер.

Спідниця сукні була завищеною, багатошаровою та прикрашена невеликими рюшами.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Образ Голлі доповнила сережками з червоним камінням, винною помадою, яка поєднувалася за кольором з її сукны, а також зачіскою з безліччю довгих кісок. Нігті акторка також нафарбувала червоним.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Картина, де знялася дівчина, стала новою екранізацією книжки письменниці Еліс Вокер з однойменною назвою. Фільм розповідає історію афроамериканської дівчини та її сестри, їхнього життя з деспотичним батьком, чоловіком та іншими труднощами життя.

Читайте також: