У пишній спідниці і кропнутому жакеті: супермодель Коко Роша вийшла у світ з маленькою донькою

Модель та її маленька супутниця мали дуже елегантний вигляд.

Канадська супермодель Коко Роша вийшла на червону доріжку осіннього галаконцерту Американського театру балету. Грандіозна подія відбувалася в Нью-Йорку, а зірка подіуму з'явилася на ній в цікавому вбранні — чорній сукні від ALIÉTTE з пишною спідницею, що складається з безлічі фатинових рюш, а також незвичайного верху з гладкої блискучої тканини.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Сукня мала ще глибоке V-подібне декольте, яке модель вирішила трохи прикрити кропнутим жакетом відтінку Тіффані. Він був з шовку, мав гострі плечі і застібався на один ґудзик.

Доповнили її образ зачіска-пучок та макіяж з нюдовою помадою, виразними вилицями та накладними віями.

Коко Роша / Фото: Associated Press

На захід Коко прийшла зі своєю старшою дочкою Айоні. Дівчинка була в милій білій сукні від Maison Ava з вишивкою бісером, пишною спідницею та рукавами, а також у туфлях зі стразами.

Коко Роша / Фото: Associated Press

У Instagram модель поділилася відео, як показує своїй дочці, як вона працювала моделлю в 14 років і ходила подіумом.

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