У пишній спідниці та креативному топі: Кейт Бекінсейл у незвичайному вбранні відвідала церемонію

Під час цього заходу Кейт Бекінсейл вийшла на сцену, щоб назвати ім'я одного з лауреатів премії.

На Кейт того дня була гламурна чорна сукня незвичайного дизайну. Вбрання було ніби зроблене з двох частин — креативного топу та пишної бальної спідниці. Живіт у акторки був оголений, але насправді обидві частини сукні скріплені між собою тонкою, практично непомітною сіткою.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Сукня виготовлена з безлічі дрібних складок тканини, спідниця у неї була асиметричною і на талії прикрашена стразами та камінням. Це вбрання акторка доповнила яскравим макіяжем, манікюром з леопардовим принтом, а також блискучими прикрасами з камінням. Зачіску Кейт зробила свою улюблену — зібрала волосся у високий хвіст.

Сукні подібного стилю і зачіски Кейт останні кілька років зробила основною складовою свого образу і практично на всіх заходах з'являється саме так. Також її часто можна побачити з бантом у волоссі.

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