У пишній спідниці з фатину та в косусі: Міла Куніс постала перед камерами в Лос-Анджелесі

Для своєї появи на заході акторка одягла стильне вбрання від американського дизайнера.

Міла Куніс відвідала святкування виходу 400-ї серії серіалу "Гріфіни" у Fox Studio. Захід відбувався у Лос-Анджелесі.

Перед камерами зірка з'явилася в пишній спідниці з фатину від бренду Brandon Maxwell, яку поєднала з водолазкою і коричневою замшевою косухою, теж від Brandon Maxwell.

Образ акторка доповнила чорним манікюром, макіяжем із коричневими тінями, а волосся розпустила.

Міла Куніс / Фото: Getty Images

На цей захід Міла завітала, оскільки у команді мультиплікаційного серіалу працює від 1999 року, де озвучує Мег Гріффін. За озвучення цього персонажа акторка була номінована на премію "Енні" 2007 року. Також Міла озвучила Мег у відеогрі Family Guy Video Game! та повнометражному мультфільмі "Стьюї Гріффін: Нерозказана історія".

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