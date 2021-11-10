У пишній сукні та з бантиком у волоссі: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" в образі принцеси знялася у фотосесії

У пишній сукні та з бантиком у волоссі: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" в образі принцеси знялася у фотосесії

Дівчина приміряла ніжний та романтичний аутфіт.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" знялася у новій цікавій фотосесії, в якій вона постала у романтичному образі принцеси.

На світлинах дівчина зазнімкована спиною до фотокамери на тлі квітів. Одягнена вона у світло-персикову корсетну сукню з пишною спідницею та оголеними плечима.

Юлія Бельченко "Зайчик" / Instagram Юлії Бельченко

Її волосся укладене в локони і прикрашене персиковим бантиком. Така зачіска має дуже милий вигляд.

Юлія Бельченко "Зайчик" / Instagram Юлії Бельченко

У підписі Юлія поділилася роздумами про свої бажання, розуміння себе та зраду:

"Я зрадила себе... Якщо тебе колись зраджували, знай: спочатку ти зрадила собі, а вже потім твій приклад наслідували інші. Зрадити себе — це думати, що все, що відбувається з тобою, абсолютно неважливе, ти і твоя думка абсолютно не важливі. З'ясувалося, що я все життя зраджувала собі, відмовлялася від свого внутрішнього Я і просто соромилася його.

Після роботи над собою тільки зараз я розпочала розвертатись обличчям до себе, приймати власне життя, слухати своє тіло, довіряти собі та своєму внутрішньому компасу. Запитувати себе: Що я хочу? Як я хочу? Мені це нав'язали чи це справді моє бажання?

Пройшовши цей шлях, зараз я хочу звернутися до ТЕБЕ... Дозволь собі залишатися собою, чого б тобі це не коштувало. Залишайся вірною своїм думкам та емоціям. Люби та схвалюй себе сама. І ніколи не зраджуй собі…"

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