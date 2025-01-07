У пишній сукні з квітами і розкішному кольє: Кейт Гадсон зачарувала образом на премії

45-річна американська акторка, донька Голді Гоун, у вбранні від Carolina Herrera позувала на червоній доріжці.

Кейт Гадсон також була серед зіркових красунь на червоній доріжці церемонії вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Зірка постала у пишній чорній рельєфній сукні-бюстьє від бренду Carolina Herrera, яка була прикрашена блискітками і квітковими аплікаціями.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

У Кейт була зачіска з високим пучком і випущеними спереду пасмами, макіяж із блискучими тінями на повіках і глянцевим блиском на губах, а також нюдовий манікюр.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Із прикрас Гадсон обрала золоті сережки з камінням, розкішне кольє з дрібними діамантами і великим краплевидним сапфіром.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Кейт Гадсон показала, як вбирала ялинку.

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