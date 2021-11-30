У пишній сукні з квітами та червоних рукавичках: Ельза Госк на церемонії

У пишній сукні з квітами та червоних рукавичках: Ельза Госк на церемонії

Шведська модель Ельза Госк теж приїхала до Лондона, щоб вчора відвідати церемонію вручення нагород за досягнення у модній індустрії Fashion Awards 2021.

На доріжку в Королівському Альберт-холі Ельза вийшла в об'ємній чорній сукні без бретельок, зі шлейфом і квітковим принтом та довгими вишнево-червоними рукавичками від Richard Quinn. Світле волосся Ельза зібрала в низький хвіст із бічним проділом, а також зробила макіяж у теплих нюдових відтінках.

Ельза Госк / Getty Images

В Instagram Ельза запостила більше фотографій свого яскравого образу і написала: "Виготовлене на замовлення @richardquinn для церемонії вручення нагороди British Fashion Awards. Вітаю всіх переможців та номінантів... Вчорашній вечір був схожий на свято моди, найбільш інклюзивне та усвідомлене, і на це було приємно дивитися. Почесно бути присутньою", — підписала фотографії модель.

(гортайте фото праворуч)

Образ моделі доповнювали яскраво-червоні туфлі на шпильці від Jimmy Choo, які після церемонії Госк зняла та несла в руках, йдучи вулицею босоніж. Фото можете побачити тут.

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