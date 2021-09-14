У пишній сукні з листям на грудях: Кая Гербер сяяла в Метрополітен-музеї

У пишній сукні з листям на грудях: Кая Гербер сяяла в Метрополітен-музеї

20-річна дочка Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера — Кая вчора вночі була присутня на щорічному Met Gala 2021.

Дівчина приїхала до Метрополітен-музею у Нью-Йорку в красивій чорній сукні від Oscar de la Renta з пікантним ліфом з обробкою з листя. На тонкій фігурі Каї сукня сиділа бездоганно, до вбрання Гербер підібрала чорні туфлі-човники на підборах.

Кая Гербер / Associated Press

Кая зробила зачіску в дусі старого Голлівуду, скромний макіяж і обійшлася зовсім без прикрас. На її зап'ясті були лише годинник з чорним ремінцем, а у вухах — лаконічні сережки.

Кая Гербер / Associated Press

Кая Гербер / Associated Press

Образ в чорному кольорі вибрала також зірка реаліті Кім Кардашян. На ній була сукня зі шлейфом і маска від Balenciaga. Образ доповнювали панчохи-ботфорти на підборах і високі рукавички.

Кім Кардашян / Associated Press

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