У пишній сукні з листям на грудях: Кая Гербер сяяла в Метрополітен-музеї

20-річна дочка Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера — Кая вчора вночі була присутня на щорічному Met Gala 2021.
Дівчина приїхала до Метрополітен-музею у Нью-Йорку в красивій чорній сукні від Oscar de la Renta з пікантним ліфом з обробкою з листя. На тонкій фігурі Каї сукня сиділа бездоганно, до вбрання Гербер підібрала чорні туфлі-човники на підборах.
Кая зробила зачіску в дусі старого Голлівуду, скромний макіяж і обійшлася зовсім без прикрас. На її зап'ясті були лише годинник з чорним ремінцем, а у вухах — лаконічні сережки.
Образ в чорному кольорі вибрала також зірка реаліті Кім Кардашян. На ній була сукня зі шлейфом і маска від Balenciaga. Образ доповнювали панчохи-ботфорти на підборах і високі рукавички.
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