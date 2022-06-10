У пишній сукні з воланами: 52-річна Гвен Стефані приголомшила образом на церемонії у Лос-Анджелесі

У пишній сукні з воланами: 52-річна Гвен Стефані приголомшила образом на церемонії у Лос-Анджелесі

Американська співачка Гвен Стефані світилася від щастя, коли з'явилася на врученні церемонії AFI Lifetime Achievement Awards зі своїм чоловіком Блейком Шелтоном.

Для своєї появи співачка обрала сукню принцеси з лаконічним верхом у вигляді майки та пишною спідницею зі шлейфом та величезною кількістю оборок. Особливого шику і незвичайності цьому наряду додавало градієнтне забарвлення.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Доповнили образ 52-річної Гвен яскравий макіяж, висока зачіска у стилі випускних балів нульових, діамантові та смарагдові прикраси.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Кантрі-співак Блейк Шелтон одягнув сині класичні джинси, піджак, жилет і білу сорочку. Все це він поєднав із туфлями та краваткою.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Читайте також: