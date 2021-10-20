У піскових штанях і лоферах Chanel: колишня дружина DZIDZIO у стильному луці сходила до кінотеатру

У піскових штанях і лоферах Chanel: колишня дружина DZIDZIO у стильному луці сходила до кінотеатру

SLAVIA прийшла привітати ексчоловіка з виходом його фільму "Де гроші".

Вчора, 19 жовтня, Михайло Хома (DZIDZIO) презентував у кінотеатрі "Оскар" (Gulliver) українську пригодницьку комедію-квест "Де гроші", режисером-постановником якої він є.

DZIDZIO і творча команда фільму "Де гроші" / Аліна Онопа, ТСН.ua

Привітати DZIDZIO прийшла його колишня дружина – співачка SLAVIA. Катя Осадча взяла інтерв'ю у артистки для "Світського життя".

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

SLAVIA постала на заході у стильному образі. На ній було чорне напів пальто, з-під якого визирала біла сорочка.

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

Верх вона поєднала із прямими штанями піскового кольору і лоферами в тон від бренду Chanel. Аутфіт артистка доповнила бежевою сумочкою Chanel на золотому ланцюжку.

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

Волосся SLAVIA розпустила, зробила ніжний макіяж з рожевою помадою на губах та завершила лук червоним манікюром.

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

Осадча ж з'явилася на прем'єрі у чорному двобортному жакеті з короткими пишними атласними рукавами і золотими цікавими ґудзиками. Його телезірка скомбінувала із чорними широкими штанями зі стрілками та чорними туфлями на шпильці. На голові у неї була чорна кепка із золотою гілочкою.

Катя Осадча і SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

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Про фільм:

Головний герой картини "Де гроші" - піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання "Де гроші" цікавить не лише його. Всі у цьому будинку шукають гроші.

У стрічці зіграли Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов та інші.

Фільм "Де гроші" у всіх кінотеатрах із 21 жовтня.

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