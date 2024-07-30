У пісковому костюмі та з недбалим хвостом: Ребекка Фергюсон відвідала Comic-Con

Зірка фільмів "Дюна" та "Місія неможлива 7" — 40-річна Ребека Фергюсон — з'явилася на заході Comic-Con International у Сан-Дієго.

Її участь у пресконференції була пов'язана з виходом другої частини серіалу "Бункер" (Silo) від Apple TV+ і вона трохи розповіла про те, що буде цього сезону.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

На захід Ребека одягла костюм піскового кольору, який складався з вільних штанів та оверсайз укороченого жакета з білою обробкою на низу. Носила костюм вона у поєднанні з білою майкою та золотими прикрасами.

Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила легкий макіяж і нафарбувала волосся темним лаком.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Серіал, який просуває акторка, розповідає про антиутопічне майбутнє, де спільнота існує у гігантському бункері, що простягається на сотні поверхів під землю. Там 10 тисяч людей мешкають у суспільстві, зв'язаному правилами, які, на їхню думку, мають їх захищати. Напередодні виходу другої частини серіалу Apple TV+ показали, як створюється образ головної героїні та як на її тілі з'являються татуювання.

Проте другий сезон серіалу "Бункер" вийде ще не скоро – 15 листопада.

Також Comic-Con цього разу відвідали зірки Marvel Флоренс П'ю та Ванесса Кірбі, але головною сенсацією заходу став Роберт Дауні-молодший, який ефектно оголосив про свою нову роль у майбутніх "Месниках".

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