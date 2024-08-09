У пітонових штанах та яскравій куртці: стильна Аліна Байкова позувала на вулиці

Вона завжди має яскравий та патріотичний вигляд.
Українка Аліна Байкова — відома топмодель, яка мешкає та працює багато років у Нью-Йорку, досить часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя у Instagram. Аліна активно підтримує Україну, український бізнес та артистів. На днях вона показала новий яскравий образ на своїй сторінці.
Модель позувала на вулиці у білих кросівках та прямих штанях з пітоновим принтом. Ці речі вона носила в поєднанні зі шкіряним темно-синім топом без бретельок, а також яскравою пухнастою курткою з плюшу.
Також Байкова тримала сумку Chanel у руці, волосся зібрала у високий пучок та відмовилася від макіяжу.
Красуня завжди також доповнює вбрання патріотичними аксесуарами. Цього разу на топі та куртці Аліни були значки з прапорами України. Раніше вона показувала зухвалий лук з подібною курткою, але червоного кольору і її теж прикрашала значком.
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