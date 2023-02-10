У пітоновій косусі та у сукні-комбінації: Нікі Гілтон сходила на фешншоу в Нью-Йорку

Світська левиця та молодша сестра одіозної Періс Гілтон, Нікі Гілтон-Ротшильд, потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на показ бренду L'Agence, що відбувся в межах Тижня моди.

Зірка була одягнена в куртку-косуху з імітацією зміїної шкіри від L'Agence, яку поєднала з довгою шовковою сукнею-комбінацією та сатиновими слінгбеками.

Доповнили образ Нікі: сумка зі стразами від Valentino, кольє від Tiffany & Co., макіяж, високий пучок і червоний манікюр. Єдиною неприємною деталлю образу стало те, що поки Гілтон доїхала до місця проведення показу, її сукня дуже пом'яла поділ.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше мільйонерку також сфотографували, але в яскравішому луку, в якому вона поєднала мініспідницю, кофту і гламурні аксесуари - туфлі з каблуком-келихом від Amina Muaddi і сумку від Valentino, тієї ж моделі, яку вона обрала на показ.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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