У пітоновій мінісукні з вирізами: струнка зірка реаліті в ефектному луку сходила на вечірку

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона йшла на вечірку в один із закладів міста.

Білявка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була обтисла мінісукня з пітоновим принтом і спокусливими вирізами у зоні декольте і на животі. Вбрання ідеально підкреслило підтягнуту і сексуальну фігуру, а також стрункі ноги Емми.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила чорними шкіряними чоботами на підборах і чорною сумочкою на срібному широкому ланцюжку.

Ернан зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою та пишними віями, великими сережками-кільцями і французьким манікюром.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у джинсовому купальнику повеселилася на дівич-вечорі подруги.

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