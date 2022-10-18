У пітоновій спідниці і без бюстгальтера: Ешлі Робертс знову блиснула сосками на вулицях Лондона

41-річна танцівниця, ведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls не любить ходити у білизні, тому її часто можна побачити без неї.

Ешлі Робертс потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лондона, коли йшла на роботу на радіостанцію Heart Breakfast.

Робертс, як завжди продумала свій образ до дрібниць. На ній була пітонова спідниця міді з таким самим поясом і сірий кардиган, два верхні ґудзики якого вона розстебнула. Крізь тонку тканину кардигану були помітні її соски, адже вона була без бюстгальтера.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Лук зірка доповнила бежевими лакованими туфлями, білою сумочкою і чорними окулярами. Довгий манікюр кольору металік завершив аутфіт радіоведучої.

Нагадаємо, на Лондонському тижні моди Робертс теж з'явилася без білизни. Вона була у рожевому ромпері від бренду Poster Girl з дірками, зонами-сітками та оголеними плечами.

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