Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян разом зі своїми колегами — Теяною Тейлор, Сарою Полсон, Нісі Нешою та Наомі Воттс — презентувала у Лондоні новий юридичний драматичний серіал «Все чесно» (All’s Fair).

Тейана Тейлор, Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш та Наомі Воттс / © Associated Press

Для цієї прем’єри зірка реаліті обрала ефектний образ у стилі готичного гламуру. На ній був ансамбль від турецької дизайнерки Ділари Фіндікоглу. До речі, у цій сукні продефілювала Наомі Кемпбелл на показі весняно-літньої колекції 2026 бренду Dilara Findikoglu на Тижні моди в Лондоні.

Кім Кардашян / © Associated Press

Тож Кім була одягнена у шкіряну корсетну сукню міді з пітоновим тисненням, цікавим ліфом із ремінцями і вузькими бретельками та шнурівкою ззаду. Лук вона доповнила чорною драматичною накидкою з мереживом і чорною вишивкою та чорними лакованими гостроносими чоботами.

Кім Кардашян / © Associated Press

На шиї у Кім було безліч срібних ланцюгів із великим хрестом і маленькими шаблями. Вона зробила чорний манікюр, зібрала волосся у гладкий пучок із тонкими кісками та зробила макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами і бежевою помадою.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Підтримати Кім прийшла її мама Кріс Дженнер, яка позувала у чорному вбранні з білим акцентом.

Кріс Дженнер і Кім Кардашян / © Associated Press

Нагадаємо, Кім Кардашян на прем’єрі серіалу у Парижі сяяла у вінтажній сукні крижано-блакитного кольору від бренду Christian Dior з колекції прет-а-порте сезону весна/літо 2000.