ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

У пітоновій сукні і з ланцюгами на шиї: Кім Кардашян в образі у стилі готичного гламуру викликала фурор на прем’єрі серіалу

45-річна зірка реаліті і бізнесвумен зараз активно займається промотуром серіалу, у якому знялася.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян разом зі своїми колегами — Теяною Тейлор, Сарою Полсон, Нісі Нешою та Наомі Воттс — презентувала у Лондоні новий юридичний драматичний серіал «Все чесно» (All’s Fair).

Тейана Тейлор, Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш та Наомі Воттс / © Associated Press

Тейана Тейлор, Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш та Наомі Воттс / © Associated Press

Для цієї прем’єри зірка реаліті обрала ефектний образ у стилі готичного гламуру. На ній був ансамбль від турецької дизайнерки Ділари Фіндікоглу. До речі, у цій сукні продефілювала Наомі Кемпбелл на показі весняно-літньої колекції 2026 бренду Dilara Findikoglu на Тижні моди в Лондоні.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Тож Кім була одягнена у шкіряну корсетну сукню міді з пітоновим тисненням, цікавим ліфом із ремінцями і вузькими бретельками та шнурівкою ззаду. Лук вона доповнила чорною драматичною накидкою з мереживом і чорною вишивкою та чорними лакованими гостроносими чоботами.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

На шиї у Кім було безліч срібних ланцюгів із великим хрестом і маленькими шаблями. Вона зробила чорний манікюр, зібрала волосся у гладкий пучок із тонкими кісками та зробила макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами і бежевою помадою.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Підтримати Кім прийшла її мама Кріс Дженнер, яка позувала у чорному вбранні з білим акцентом.

Кріс Дженнер і Кім Кардашян / © Associated Press

Кріс Дженнер і Кім Кардашян / © Associated Press

Нагадаємо, Кім Кардашян на прем’єрі серіалу у Парижі сяяла у вінтажній сукні крижано-блакитного кольору від бренду Christian Dior з колекції прет-а-порте сезону весна/літо 2000.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie