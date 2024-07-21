У пітоновій сукні і з пантерою на пальці: Нікі Гілтон із чоловіком сходила на вечірку

Світська левиця і молодша сестра Періс Гілтон, побачивши фотографів, мило їм усміхнулася.
Папараці заскочили Нікі Гілтон, коли вона під руку з чоловіком Джеймсом Ротшильдом йшла на вечірку з нагоди новосілля мільярдера Джеффа Безоса у Нью-Йорку.
Світська левиця мала гламурний вигляд у довгій пітоновій сукні шоколадних відтінків і без бретельок, яку вона доповнила чорним широким поясом із крокодилячої шкіри із золотою фурнітурою.
Взута вона була у чорні замшеві туфлі, а в руці тримала чорну сумку з кільцями, прикрашеними камінням.
Гілтон уклала волосся у локони, зробила макіяж із акцентом на очах, підкресливши їх чорним олівцем, і червоний манікюр. На пальці у неї красувалась розкішна діамантова каблучка у вигляді голови пантери.
Джефф був одягнений у білу сорочку, темно-сині штани і чорні туфлі.
Нагадаємо, Нікі Гілтон відвідала показ бренду Marc Jacobs осінь-зима 2024. На фешнівенті вона з'явилася у білій мінісукні з довгими рукавами, яку прикрашало драпування у зоні декольте та на стегнах.
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