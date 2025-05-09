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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

У пітоновій сукні з пікантним декольте: Майлі Сайрус продемонструвала кокетливий образ

Співачка одягла на захід вбрання з анімалістичним принтом від бренду Ludovic de Saint Sernin.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус була присутня на заході Spotify в артхаусному театрі Metrograph у Нью-Йорку, присвяченому її дев’ятому студійному альбому «Something Beautiful», прем’єра якого відбудеться 30 травня.

Артистка постала у кокетливому образі. На ній була пітонова сукня міді з пікантним декольте зі шнуровкою з осінньої колекції 2025 року французького бренду Ludovic de Saint Sernin. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Сайрус.

/ © Getty Images

© Getty Images

У Майлі була зачіска з кучерями, макіяж у ніжних відтінках і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, на Met Gala Майлі Сайрус з’явилася ув образі total black від Alaia. На ній був кроптоп із крокодилячої шкіри з довгими рукавами і спідниці зі шлейфом.

/ © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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