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- Шоу-бізнес
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У пітоновій сукні з пікантним декольте: Майлі Сайрус продемонструвала кокетливий образ
Співачка одягла на захід вбрання з анімалістичним принтом від бренду Ludovic de Saint Sernin.
Майлі Сайрус була присутня на заході Spotify в артхаусному театрі Metrograph у Нью-Йорку, присвяченому її дев’ятому студійному альбому «Something Beautiful», прем’єра якого відбудеться 30 травня.
Артистка постала у кокетливому образі. На ній була пітонова сукня міді з пікантним декольте зі шнуровкою з осінньої колекції 2025 року французького бренду Ludovic de Saint Sernin. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Сайрус.
У Майлі була зачіска з кучерями, макіяж у ніжних відтінках і нюдовий манікюр.
Нагадаємо, на Met Gala Майлі Сайрус з’явилася ув образі total black від Alaia. На ній був кроптоп із крокодилячої шкіри з довгими рукавами і спідниці зі шлейфом.