У пітоновій сукні зі шнурівкою і декольте: акторка Наомі Акі в ефектному луку позувала на прем'єрі

Наомі Акі / © Associated Press

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Наомі Акі відвідала лондонську прем’єру фільму «Глиноликий» (Clayface), у якому вона зіграла одну з ролей.

На червоній доріжці зірка продемонструвала ефектний образ у готичному стилі, який чудово пасував до похмурої атмосфери стрічки. На була чорна шкіряна обтисла сукня міді з блискучою фактурою і пітоновим тисненням. Вбрання мало корсетний ліф з пікантним декольте, оздобленим чорними рюшами, в шнурівку спереду, яка підкреслювала талію акторки.

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Наомі Акі / © Associated Press

Особливу увагу привертали акцентні плечі і довгі вузькі рукави з декоративними шнурівками і вирізами. Сукню також прикрашали об’ємні чорні аплікації на стегнах і шнурівка з боків спідниці, яка додавала образу зухвалості.

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Наомі Акі / © Associated Press

Аутфіт Акі доповнила чорними лакованими туфлями-човниками на шпильках від бренду Paris Texas. У вухах у неї були невеликі золоті сережки з камінням, а на руці — золота каблучка.

Волосся акторка заплела у дрібні косички, які переходили у довгі хвилясті пасма. У макіяжі вона зробила акцент на рожевих рум’янах.

Наомі Акі / © Associated Press

На червоній доріжці Наомі позувала також з колегами за фільмом — виконавцем головної ролі Томом Рісом Гаррісом і актором Максом Мінгеллою.

Том Ріс Гарріс, Наомі Акі і Макс Мінгелла / © Associated Press

Том для прем’єри обрав темно-графітовий костюм, який поєднав із чорною сорочкою і чорними туфлями. Його лук доповнили сонцезахисні окуляри.

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Наомі Акі і Том Ріс Гарріс / © Associated Press

Макс Мінгелла з’явився у темно-синьому костюмі з білою футболкою та темними туфлями.

Про фільм «Глиноликий»

«Глиноликий» — супергеройський горор-трилер студії DC Studios, присвячений одному з відомих противників Бетмена з коміксів DC.

У центрі сюжету — молодий актор Метт Гейґен, кар’єра якого стрімко розвивається. Однак після жорстокого нападу кримінального авторитета його обличчя виявляється понівеченим. Втративши колишню зовнішність і перспективи в Голлівуді, чоловік погоджується на експериментальне лікування, яке має повернути йому привабливість. Проте процедура спричиняє моторошні зміни в його тілі та психіці, перетворюючи актора на істоту, здатну змінювати свою зовнішність. Охоплений жагою помсти, він поступово втрачає контроль над собою.

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Головну роль виконав Том Ріс Гарріс, Наомі Акі зіграла науковицю Кейтлін Корр, яка допомагає герою з трансформацією, а Макс Мінгелла втілив детектива Ґотем-Сіті Джона Борреллі.

Режисером стрічки став Джеймс Воткінс, а сценарій написали Майк Фленеган і Хоссейн Аміні. Фільм поєднує психологічний трилер із бодігорором — жанром жахів, у якому особливу увагу приділяють моторошним фізичним трансформаціям людського тіла.

Фільм «Глиноликий» вже вийшов в український прокат.

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