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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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2747
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1 хв

У пітоновій сукні зі спокусливим декольте: Кім Кардашян привернула увагу на весільних урочистостях Безоса і Санчес

Зірка реаліті разом зі своєю мамою і сестрами приїхала до Венеції на розкішне триденне весілля американського мільярдера і його коханої.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян для першого дня весільних урочистостей Джеффа Безоса і Лорен Санчес обрала сміливий образ.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

На ній була сукня з пітоновим принтом і на тонких бретельках із камінням, яка ідеально обтискала її сексуальні форми, з колекції Versace 1994 року. Головним акцентом в аутфіті Кардашян було глибоке декольте з лямками і кільцями з камінням, яке підкреслило її пишні спокусливі груди.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім зробила зачіску з прикореневим об’ємом і м’якими локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий молочний манікюр. У вухах у неї були сережки з камінням.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Нагадаємо, Кім Кардашян в аеропорту у Венеції зявилася у стильному луку від від Balenciaga.

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