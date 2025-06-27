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У пітоновій сукні зі спокусливим декольте: Кім Кардашян привернула увагу на весільних урочистостях Безоса і Санчес
Зірка реаліті разом зі своєю мамою і сестрами приїхала до Венеції на розкішне триденне весілля американського мільярдера і його коханої.
Кім Кардашян для першого дня весільних урочистостей Джеффа Безоса і Лорен Санчес обрала сміливий образ.
На ній була сукня з пітоновим принтом і на тонких бретельках із камінням, яка ідеально обтискала її сексуальні форми, з колекції Versace 1994 року. Головним акцентом в аутфіті Кардашян було глибоке декольте з лямками і кільцями з камінням, яке підкреслило її пишні спокусливі груди.
Кім зробила зачіску з прикореневим об’ємом і м’якими локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий молочний манікюр. У вухах у неї були сережки з камінням.
Нагадаємо, Кім Кардашян в аеропорту у Венеції зявилася у стильному луку від від Balenciaga.