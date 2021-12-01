У пітоновому бікіні: британська телезірка похизувалася сексуальними формами

Глоя Феррі вкотре продемонструвала фоловерам свою спокусливу фігуру.
Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram нове пікантне селфі.
На ньому дівчина позує перед дзеркалом у чорному пітоновому бікіні, яке ідеально сидить на її сексуальних формах. Глоя похизувалася не лише своїми формами, а й пірсингом у пупці та невеликим татуюванням під грудьми.
Волосся вона розпустила і, як завжди, зробила насичений макіяж. На руках у неї були золоті прикраси та темно-бордовий манікюр.
Раніше Феррі продемонструвала фігуру у помаранчево-синьому мініатюрному купальнику, який ледве прикривав її пікантні місця.