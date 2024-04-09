У пітоновому бікіні та ковбойському капелюсі: Кім Кардашян похизувалася пишними грудьми

Зірка вирушила на відпочинок у компанії своїх сестер.

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка — Кім Кардашян – у компанії сестер Кортні та Глое – вирушила у невелику відпустку на популярні серед селебріті острови у Карибському морі – Теркс та Кайкос.

Пляжними фото зірка вже поділилася у Instagram. Вона приміряла комплект від Miu Miu, що складався з білого топа і обтислої спідниці.

А також похизувалася пишним бюстом у пітоновому бікіні від свого бренду Skims. Пляжний лук Кім доповнювали ковбойський капелюх і дві підвіски з хрестами.

(гортайте фото вправо)

"Це не Техас. Це Теркс", — підписала фото Кардашян.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала архівне фото з батьком, який помер у 2003 році.

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