У пітоновому бікіні та ковбойському капелюсі: Кім Кардашян похизувалася пишними грудьми

Зірка вирушила на відпочинок у компанії своїх сестер.
Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка — Кім Кардашян – у компанії сестер Кортні та Глое – вирушила у невелику відпустку на популярні серед селебріті острови у Карибському морі – Теркс та Кайкос.
Пляжними фото зірка вже поділилася у Instagram. Вона приміряла комплект від Miu Miu, що складався з білого топа і обтислої спідниці.
А також похизувалася пишним бюстом у пітоновому бікіні від свого бренду Skims. Пляжний лук Кім доповнювали ковбойський капелюх і дві підвіски з хрестами.
(гортайте фото вправо)
"Це не Техас. Це Теркс", — підписала фото Кардашян.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала архівне фото з батьком, який помер у 2003 році.
Читайте також:
- Передплатники Кім Кардашян обурені та вимагають, щоб вона вибачилася перед принцесою Уельською
- Знову в "мафіозній" луку: Кім Кардашян у шубі на голе тіло блиснув сексуальними грудьми
- З пухнастою сумкою та у спортивках: Кім Кардашян сфотографували папараці
- У шубі та з сумкою Birkin: гламурна Кім Кардашян зводила сина на баскетбол