У пітоновому довгому плащі: розкішна Кім Кардашян під прицілом папараці

Вона обрала цікавий та яскравий плащ і сходила до ресторану Sartiano's із подругою.

Зірка реаліті та діва Instagram Кім Кардашян несподівано з'явилася у Нью-Йорку. Її сфотографували в центрі міста, коли вона виходила зі свого автомобіля і в супроводі охорони прямувала до ресторану, щоб повечеряти з подругою Нікі Гілтон.

Кім була одягнена у стильний осінній образ, оскільки поєднала довге шкіряне пальто з пітоновим принтом винного відтінку від Balenciaga із гостроносими чоботами на підборах, зробила яскравий улюблений макіяж у коричневій гамі та довгий манікюр.

Волосся зірка просто розпустила і трохи накрутила, щоб створювався ефект, як після розпущеної коси.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Кардашян знялася в серіалі "Американська історія жахів" разом з Еммою Робертс і Карою Делевінь. Нещодавно телеканал FX випустив перший трейлер до 12 сезону серіалу, який отримав назву "Делікатний" та заснований на новому романі Даніель Валентайн "Делікатний стан".

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