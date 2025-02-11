У пітоновому костюмі і на шпильках: Ешлі Робертс у стильному луку потрапила під приціл папараці

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls обрала для свого аутфіту на роботу вбрання зі зміїним принтом.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з офісу в Лондоні, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Зірка, як завжди, мала стильний вигляд. На ній був костюм із пітоновим принтом, який складався із сорочки і широких штанів. Зверху вона одягла чорне пальто і взула чорні лаковані гостроносі туфлі на шпильках.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Аутфіт Ешлі доповнила улюбленою чорною сумочкою з крокодилячої шкіри. Волосся вона зібрала у хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, а вуха прикрасила елегантними сережками.

Нагадаємо, Ешлі Робертс без бюстгальтера блиснула сосками дорогою з роботи.

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