У пітоновому костюмі і на шпильках: Ешлі Робертс у стильному луку потрапила під приціл папараці

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls обрала для свого аутфіту на роботу вбрання зі зміїним принтом.
Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з офісу в Лондоні, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.
Зірка, як завжди, мала стильний вигляд. На ній був костюм із пітоновим принтом, який складався із сорочки і широких штанів. Зверху вона одягла чорне пальто і взула чорні лаковані гостроносі туфлі на шпильках.
Аутфіт Ешлі доповнила улюбленою чорною сумочкою з крокодилячої шкіри. Волосся вона зібрала у хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, а вуха прикрасила елегантними сережками.
Нагадаємо, Ешлі Робертс без бюстгальтера блиснула сосками дорогою з роботи.
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