У пітоновому костюмі і в золоті: головний герой фільму "Вонка" Тімоті Шаламе на прем'єрі у Каліфорнії

Тімоті Шаламе відвідав прем'єру сімейного фентезі "Вонка", яка відбулася у театрі Regency Village Theatre у Вествуді, Каліфорнія. У цьому фільмі актор зіграв головну роль.

Перед фотокамерами Тімоті постав у стильному шкіряному луку від бренду Tom Ford. На ньому був темний пітоновий піджак і такі самі штани, які він скомбінував із чорною футболкою і чорними пітоновими туфлями.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Шаламе доповнив золотими прикрасами на руки – браслетом і перстнями, а також фірмовими кучерями.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Тімоті позував фотографам, демонструючи свою чарівну усмішку. Потім до нього приєдналися колеги по стрічці.

Тімоті Шаламе з колегами / Фото: Associated Press

Про фільм:

Режисером стрічки "Вонка" є Пол Кінг. Він також є співавтором сценарію разом із Саймоном Фарнебі. В основу сюжету ліг популярний дитячий роман "Чарлі і шоколадна фабрика", написаний Роальдом Далем у 1964 році.

Це історія про те, як Віллі Вонка став відомим винахідником і шоколатьє у світі солодощів. На власному прикладі він доводить, що найкращі речі в житті починаються з мрії.

На українські екрани фільм вийде 14 грудня.

Нагадаємо, на прем'єрі "Вонки" у Парижі Тімоті Шаламе з'явився у гламурному образі від бренду Tom Ford. На ньому був срібний топ, який складався з тонких ниток, чорні штани зі стрілками і чорні шкіряні туфлі.

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