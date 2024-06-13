У пітоновому купальнику і з коктейлем: зірка реаліті насолоджується відпочинком на морі

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – не втомлюється ділитися з підписниками цікавими знімками з відпочинку на морі.

Цього разу білявка насолоджувалася відпусткою у купальнику з пітоновим принтом, ліф якого чудово підкреслив її пишний бюст.

Емма Ернан/Instagram

Емма сфотографувалася у воді, а потім постала на світлині разом із подругою у смугастому купальнику. Вони релаксували на дивані і пили з келихів охолоджувальні коктейлі.

Емма Ернан із подругою/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у стильному бікіні лососевого кольору на зав'язках похизувалася підтягнутим тілом і стрункими ногами.

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