У пітоновому купальнику і з коктейлем: зірка реаліті насолоджується відпочинком на морі

Емма Ернан показала фото у стильному купальнику.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – не втомлюється ділитися з підписниками цікавими знімками з відпочинку на морі.
Цього разу білявка насолоджувалася відпусткою у купальнику з пітоновим принтом, ліф якого чудово підкреслив її пишний бюст.
Емма сфотографувалася у воді, а потім постала на світлині разом із подругою у смугастому купальнику. Вони релаксували на дивані і пили з келихів охолоджувальні коктейлі.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан у стильному бікіні лососевого кольору на зав'язках похизувалася підтягнутим тілом і стрункими ногами.
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