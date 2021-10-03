У пітоновому купальнику: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала струнку фігуру і сексуальне декольте

Красуня похизувалася підтягнутим тілом і поділилася корисними порадами, які допоможуть почуватися щасливим.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Олександра Миколюк, опублікувала в Instagram відео з відпочинку.

На ньому красуня постала у стильному суцільному купальнику з пітоновим принтом і тонким паском на талії. На зап'ясті у неї був золотий браслет.

Саша ставить телефон і граціозно йде купатися в океан.

Вона продемонструвала перед камерою сексуальне декольте, струнку фігуру і пружні сідниці.

У підписі до світлини Миколюк поділилася корисними порадами. Саме ці пункти роблять успішні і щасливі люди щоранку:

1. Розпочніть свій день з контролю. Вставайте щойно, почувши перший дзвін будильника. Ми знаходимо велику силу, розпочинаючи свій день впорядковано, особливо, беручи перше рішення за день.

2. Медитуйте. Як правило, ще до сходу сонця, я присвячую себе чомусь набагато більшому, ніж я.

3. Виконуйте самоналаштування. Привіт, Тоні Роббінсе. Переймаємося і вбираємо. "Якщо у вас немає 10-ти хвилин на самоналаштування, то у вас немає життя". Подбайте про свій настрій на весь день, а також, про важливість своїх пріоритетів з ранку. 3 хвилини — практика подяки. Почніть з 3-х основних речей, щоб не розгубитися. Виділіть хвилину на кожну. Продовжіть прокручуванням пріоритетів у вашій голові на найближчий рік.

4.Зарядка. Перемагай у війні проти себе. Так вже вийшло, що я відчайдушно борюся з болем в спині протягом останніх чотирьох років. До ранкової розминки мене привчила саме ця історія. Не зробивши зарядку протягом 15-ти хвилин з ранку, я розумію, що мій день мине в муках. Вам цього не бажаю, тому почніть піклуватися про себе якомога раніше.

5. Я не беру телефон до рук, поки не виконаю всі вищезгадані ритуали для власного гарного настрою і душевної рівноваги протягом дня".

Раніше Олександра похизувалася ніжним луком на пляжі. Вона приміряла мінісукню з синім квітковим принтом і пікантним вирізом.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

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