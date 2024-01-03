У пітоновому міні і золотих босоніжках: американська акторка в ефектному луку з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса

Крістіна Міліан обрала для свого виходу червоний шкіряний костюм.

Американська акторка і співачка Крістіна Міліан потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Дівчина мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у червоне пітонове вбрання, яке складалося з жакета на блискавці і мініспідниці, що ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Крістіна Міліан / Фото: Getty Images

Аутфіт Крістіна доповнила золотими босоніжками з ланцюжками і чорним клатчем із золотистою змією. Об'ємна зачіска з кучерями, легкий макіяж із ніжно-рожевою помадою і червоний манікюр завершили образ Міліан.

Нагадаємо, одна із найвпливовіших модниць світу Мандана Болурчі з'явилася на вулицях Беверлі-Гіллз у рожевому короткому вбранні з розрізами на талії.

Читайте також: