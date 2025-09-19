У пітоновому плащі та мініспідниці: Вікторія Бекхем блиснула стрункими ногами

Вікторія Бекхем в Elle USA

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка та колишня учасниця британського гурту Spice Girls — стала головною зіркою жовтневого номера журналу Elle USA. На обкладинці глянцю вона з’явилася в пітоновому плащі винного відтінку від Tom Ford і щільних капронових колготках у тон.

Вікторія Бекхем в Elle USA

В інтерв’ю журналу Вікторія розповіла про кар’єру, сім’ю та чоловіка, а також про трисерійний документальний фільм про неї на Netflix, прем’єра якого відбудеться 9 жовтня.

«Він вірив у мене, коли багато хто не вірив. Він інвестував у мене. Часом я ставала посміховиськом, люди не сприймали мій бізнес серйозно, але він завжди вірив у мене», — сказала дизайнерка про чоловіка Девіда.

«Я читала ці історії та бачила фотографії, де я мала доволі буркотливий вигляд. Та всередині мене зовсім інша людина. Думаю, це ще одна причина, чому Девід так хотів, щоб я зняла документальний фільм, щоб показати це. Адже я давно припинила перейматися тим, що про мене подумають люди. Але мені подобається використовувати соціальні мережі, щоб розважитися, а також щоб розповісти про свій бренд», — сказала Вікторія, згадуючи фото й відео, на яких вона ніколи не усміхалася і здавалася холодною.

Раніше, нагадаємо, Вікторія показала, як проводить відпустку з сім’єю. Бекхеми подорожували вздовж узбережжя Середземного моря на яхті, роблячи зупинки в ресторанах і насолоджуючись літньою відпусткою.