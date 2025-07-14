ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
894
Час на прочитання
1 хв

У пітоновому ромпері з оголеною спиною: модель з Панами похизувалася пишними формами під час прогулянки

28-річна модель plus-size Грейсі Бон опинилася у центрі уваги під час прогулянки містом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram цікаве відео з її прогулянки містом.

Дівчина з’явилася на публіці у спокусливому образі, у якому привернула увагу всіх довкола. На Грейсі був обтислий ромпер з пітоновим принтом, галтером, американською проймою та оголеною спиною.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Бон демонструвала свої пишні сексуальні форми і тішилася надмірною увагою людей, які не лише на неї дивилися, а й фотографували та знімали на телефони.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

У моделі було розпущене волосся, макіяж із пишними накладними віями і довгий манікюр. Свій лук вона завершила лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовому вбранні влаштувала собі фотосесію.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie