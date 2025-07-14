У пітоновому ромпері з оголеною спиною: модель з Панами похизувалася пишними формами під час прогулянки

Грейсі Бон

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Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram цікаве відео з її прогулянки містом.

Дівчина з’явилася на публіці у спокусливому образі, у якому привернула увагу всіх довкола. На Грейсі був обтислий ромпер з пітоновим принтом, галтером, американською проймою та оголеною спиною.

Грейсі Бон

Бон демонструвала свої пишні сексуальні форми і тішилася надмірною увагою людей, які не лише на неї дивилися, а й фотографували та знімали на телефони.

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Грейсі Бон

У моделі було розпущене волосся, макіяж із пишними накладними віями і довгий манікюр. Свій лук вона завершила лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовому вбранні влаштувала собі фотосесію.