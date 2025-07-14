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- Шоу-бізнес
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У пітоновому ромпері з оголеною спиною: модель з Панами похизувалася пишними формами під час прогулянки
28-річна модель plus-size Грейсі Бон опинилася у центрі уваги під час прогулянки містом.
Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram цікаве відео з її прогулянки містом.
Дівчина з’явилася на публіці у спокусливому образі, у якому привернула увагу всіх довкола. На Грейсі був обтислий ромпер з пітоновим принтом, галтером, американською проймою та оголеною спиною.
Бон демонструвала свої пишні сексуальні форми і тішилася надмірною увагою людей, які не лише на неї дивилися, а й фотографували та знімали на телефони.
У моделі було розпущене волосся, макіяж із пишними накладними віями і довгий манікюр. Свій лук вона завершила лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовому вбранні влаштувала собі фотосесію.