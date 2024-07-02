У пітоновому топі і спідниці з розрізом: американська акторка блиснула пишним декольте на премії

53-річна Тараджі Генсон з'явилася на заході у вбранні з пітоновим принтом.

Американська акторка Тараджі Генсон під час церемонії нагородження BET Awards 2024 у Лос-Анджелесі продемонструвала кілька стильних образів.

Спочатку вона з'явилася у золотій довгій сукні по фігурі з бретельками-ланцюгами від бренду Balmain. Вона була прикрашена торочкою з ниток, ланцюгами і лелітками.

Тараджі Генсон / Фото: Getty Images

Потім Генсон постала на івенті у пітоновому вбранні, яке складалося зі спідниці у бежево-чорному відтінку з розрізом і червоного топу без бретельок і з декольте, яке підкреслило її пишні сексуальні груди.

Взута вона була у коричневі босоніжки на шпильках. У неї була пишна кучерява зачіска, макіяж із коричневими тінями на повіках і масивні золоті браслети та каблучки на руках. Довгий світлий манікюр із декором завершив лук Тараджі.

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