У пітоновому тренчі і коричневому комбінезоні: Наомі Кемпбелл вся у шкірі з’явилася на Формулі-1 у Лас-Вегасі

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі, де продемонструвала стильний аутфіт.

Супермодель з’явилася там у пітоновому тренчі з колекції прет-а-порте бренду Elie Saab сезону весна-літо 2026. Під верхнім одягом на зірці був коричневий комбінезон Zimmermann із коміром-стійкою і на блискавці, яку вона розстебнула, продемонструвавши нюдове боді з глибоким декольте. Широкі штанини Наомі заправила у коричневі гостроносі ботильйони на шпильках від Le Silla.

Кемпбелл одягла довгу перуку з локонами і зробила макіяж із рожевим блиском на губах. У вухах у неї були сережки з камінням, на обличчі — прямокутні сонцезахисні окуляри, на шиї — золоті ланцюжки з камінням, а на руках були різноманітні браслети з бісеру.

Нагадаємо, на трасах Формули-1 побували також Бейонсе і Jay-Z, які позували у не менш ефектних луках.