У пітоновому тренчі і з сумкою Chanel: стильна Дуа Ліпа під прицілом папараці

29-річна співачка вийшла у світ у верхньому одязі зі зміїним принтом.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Дуа Ліпа. Зірка мала стильний вигляд.

Артистка була одягнена у довгий тренч з пітоновим принтом. Під ним на зірці був смугастий топ і джинси, які вона заправила у чорні гостроносі чоботи на шпильках.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Аутфіт Ліпа доповнила чорною стьобаною сумкою від Chanel на ручці із золотим ланцюжком. Волосся Дуа зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж із помадою темно-бежевого відтінку. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руці – золота каблучка з камінням.

Нагадаємо, Дуа Ліпа на музичному фестивалі у "Гластонбері" постала у шкіряній мінісукні від бренду Chrome Hearst.

Читайте також:

Образи Дуа Ліпи (15 фото)