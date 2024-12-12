У пітоновому тренчі і з сумкою Chanel: стильна Дуа Ліпа під прицілом папараці

29-річна співачка вийшла у світ у верхньому одязі зі зміїним принтом.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Дуа Ліпа. Зірка мала стильний вигляд.
Артистка була одягнена у довгий тренч з пітоновим принтом. Під ним на зірці був смугастий топ і джинси, які вона заправила у чорні гостроносі чоботи на шпильках.
Аутфіт Ліпа доповнила чорною стьобаною сумкою від Chanel на ручці із золотим ланцюжком. Волосся Дуа зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж із помадою темно-бежевого відтінку. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руці – золота каблучка з камінням.
Нагадаємо, Дуа Ліпа на музичному фестивалі у "Гластонбері" постала у шкіряній мінісукні від бренду Chrome Hearst.
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