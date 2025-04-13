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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У піжамних мінішортах і волохатих чоботах: співачка Kesha знову привернула увагу епатажим луком

Американська попзірка обожнює епатувати публіку своїми образами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Kesha

Kesha / © Getty Images

Cпівачка Kesha потрапила під приціл папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку. Як завжди, зірка привернула до себе увагу своїм епатажним аутфітом.

Артистка була одягнена у чорну косуху і піжамний блакитний костюм у смужку, який складався із сорчоки і мінішортів із бантиком та рюшами. На зірці також були білі капронові колготи у горошок.

Kesha / © Getty Images

Kesha / © Getty Images

Свій образ Kesha доповнила чорними волохатими чоботами і дорогою зеленою сумкою з крокодилячої шкіри Hermes Birkin, одну ручку якої обмотала хусткою з принтом.

Артистка розпустила волосся та одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у білій оправі. На одному зубові у неї була золота грізла.

Нагадаємо, минулого разу Kesha з’явилася на вулицях Нью-Йорка у трусах і без спідниці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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