У піжамному комплекті і з улюбленим укладанням: 77-річна Катрін Деньов відвідала показ Dior

Французька акторка вибрала для шоу лаконічне і зручне вбрання.

17 червня модний дім Dior представив свою нову колекцію Cruise 2022, створену Марією Грацією К'юрі. Місцем проведення показу стала Греція, а точніше стадіон Панатінаїкос у Афінах.

Відвідало показ кілька знаменитостей, серед яких була і суперзірка французького кінематографа 77-річна Катрін Деньов. Для свого виходу акторка вибрала зручний бордовий костюм у піжамному стилі, який поєднала з чорною сумкою і лаконічними зручними босоніжками. Волосся Катрін уклала в улюблену об'ємну зачіску, а ось її вуха і зап'ястя прикрашав золотий набір.

Катрін Деньов / Getty Images

Місце для показу було обрано не випадково, а на основі серії фотографій Діора, зроблених 1951 року неподалік від Парфенона. 70 років по тому французький дім знову повернувся до Греції і представив розкішні плісовані і драповані сукні з шифону, із золотою торочкою і грецькою синьою вишивкою, а моделі ходили на показі, як справжні давньогрецькі богині.

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Світські виходи Катрін Деньов (10 фото)

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