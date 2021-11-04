У піжамному костюмі і з незвичайною сумкою: Кріссі Тейген забрала дітей зі школи в яскравому вбранні

Вона любителька екстравагантних аутфітів.

Минулого тижня модель і бізнесвумен Кріссі Тейген кілька разів потрапляла під приціл папараці в Нью-Йорку, куди приїхала по роботі. Тоді знаменитість демонструвала на вулицях "Великого яблука" ефектні образи у штанних костюмах та сукнях на бретельках.

Кріссі Тейген / Getty Images

Учора Кріссі помітили вже вдома у Лос-Анджелесі. Вона вийшла до міста, щоб забрати зі школи своїх дітей, але образ обрала, як завжди, яскравий та сміливий. Тейген була одягнена в рожевий штанний костюм у піжамному стилі, рожеві мюлі, а через плече у неї висіла яскрава сумка зі страусиним пір'ям. На обличчі у знаменитості був легкий макіяж, а зачіска мала зовсім інакший вигляд. Схоже, вона знову одягла перуку.

Кріссі Тейген / Getty Images

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