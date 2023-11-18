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У піжамному костюмі і зі стильною зачіскою: Оля Цибульська відвідала музичний івент у Києві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У піжамному костюмі і зі стильною зачіскою: Оля Цибульська відвідала музичний івент у Києві

Оля Цибульська/Пресслужба

Артистка у стильному образі total black сходила на презентацію нового альбому CHEEV.

Оля Цибульська відвідала презентацію нової платівки співака CHEEV, яка отримала назву Noir.

Артистка постала там в піжамному атласному костюмі, який складався із сорочки оверсайз зі світлими ґудзиками і широких штанів. Вбрання Оля скомбінувала з чорними черевиками на грубій підошві.

Оля Цибульська/Пресслужба / ©
Оля Цибульська/Пресслужба

Аутфіт співачка доповнила стильною зачіскою з кучерями, макіяжем у шоколадних відтінках, чорним чокером зі срібною квіткою і чорним манікюром.

Оля Цибульська/Пресслужба / ©
Оля Цибульська/Пресслужба

Нагадаємо, Оля Цибульська на б'юті-івенті шаблею ефектно відкрила пляшку вина.

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Дата публікації
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