У піжамному костюмі і зі стильною зачіскою: Оля Цибульська відвідала музичний івент у Києві

Артистка у стильному образі total black сходила на презентацію нового альбому CHEEV.

Оля Цибульська відвідала презентацію нової платівки співака CHEEV, яка отримала назву Noir.

Артистка постала там в піжамному атласному костюмі, який складався із сорочки оверсайз зі світлими ґудзиками і широких штанів. Вбрання Оля скомбінувала з чорними черевиками на грубій підошві.

Оля Цибульська/Пресслужба

Аутфіт співачка доповнила стильною зачіскою з кучерями, макіяжем у шоколадних відтінках, чорним чокером зі срібною квіткою і чорним манікюром.

Оля Цибульська/Пресслужба

Нагадаємо, Оля Цибульська на б'юті-івенті шаблею ефектно відкрила пляшку вина.

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