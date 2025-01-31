У піжамному костюмі та на підборах: Памела Андерсон під прицілом папараці

57-річна акторка та модель сходила на інтерв'ю.

Памела Андерсон — зірка серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" — відвідала розважальне шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", щоб знову розповісти про фільм зі своєю участю "Остання танцівниця".

Вона потрапила під приціл фотографів дорогою на шоу. Одягнена Памела була просто і скромно, оскільки обрала чорний костюм у піжамному стилі, який включав сорочку та широкі штани

Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та туфлями на гламурних підборах зі стразами.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Фото папараці зробили у Лос-Анджелесі, куди акторка прилетіла після Тижня високої моди у Парижі. У Франції вона побувала на показах колекцій от кутюр весна-літо 2025 брендів Chanel та Christian Dior.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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